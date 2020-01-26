Мешок на голову – ещё лучше: облысевшая Пугачева без морщин на фото шокировала Сеть

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В последнее время внешность примадонны российской эстрады сильно изменилась.

Заслуженная артистка России, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева после ухода со сцены продолжает наслаждаться жизнью в браке с шоуменом Максимом Галкиным, воспитывая совместных детей Лизу и Гарри.

Однако в погоне за ускользающей молодостью и желанием соответствовать возрасту своего супруга певица ясно переусердствовала, что не ускользнуло от простых обывателей сетевого пространства.

Так, недавно на вечеринке в честь празднования 60-летия Игоря Николаева 70-летняя Пугачева удивила поклонников невероятно молодым ивжнтхх лицом.

Однако, как оказалось, борьба с возрастом не единственная проблема певицы. Из-за такой неприятной проблемы как алопеция (облысение) за многие годы у нее скопилось множество париков. Но иногда она опрометчиво может себе позволить выйти в свет без "прикрытия", что не осталось без должного внимания со стороны назойливых папарацци. Они то и предали огласке ее "маленькую тайну".

Судя по фотографиям, Алла Борисовна начала активно терять волосы. Неизвестно, что спровоцировало облысение звезды, но фанаты начали беспокоиться за народную любимицу. Среди причин могуть быть такие проблемы как нехватка витаминов или попросту старость.

В свою очередь многие связывают помолодевший внешний вид артистки с ее худобой и хорошим косметическим уходом за лицом в то время как другие уверены, что это связано с очередными манипуляциями у пластического хирурга. В пользу этой версии говорит тот факт, что Пугачева перестала быть похожей сама на себя.

Видимо уставшая жить под постоянным прицелом хейтеров и критиков ее внешности она все-таки в шуточной манере на своей странице в Instagram поделилась секретом эффективной борьбы с морщинами тому, кому уже за 70.

"Моя вуаль,моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+", – написала певица.

Шутка Пугачевой так сказать "зашла" ее фолловерам.

"В таком случае, мешок на голову – ещё лучше. Крепость надёжнее", "Спасибо за совет! Уже запасаюсь", "Спасибо. Думаю, 45+ тоже приемлемо", "Вы прекрасны Алла Борисовна и с вуалью и без, мы вас обожаем", "Алла Борисовна вам вуаль ненужна вы прекрасны", "Ну, Вы юмористка, Алла Борисовна!", "Алла Борисовна,у вас еще одна фишка есть, веер тоже элегантно смотрится", "Вы очень красивая и нежная. Под вуалью одно лицо с Кристиной", "Чудесная бабушка.)", "Магическая красота", "Отлично выглядите", – пишут фолловеры Пугачевой.