Вы кто?: номер Comedy Club про бизнесмена, путану Анджелу и сутенера Лешу стал хитом в Сети (ВИДЕО)

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По сюжету номера в отель по вызову некоего бизнесмена Андрея Иванова пришла ночная бабочка Анжела.

Резиденты Comedy Club в своих номерах довольно часто применяют жизненные ситуации, с которыми могли столкнуться те или иные слои населения. Очередной скетч о трудностях финансовых переводов со счетов в Кипре, опубликованный в Instagram шоумена Демиса Карибидиса, не стал исключением. Правда сама ситуация оказалась очень комична.

По сюжету номера в отель по вызову некоего бизнесмена Андрея Иванова (Тимур Батрутдинов) пришла ночная бабочка Анжела (Марина Кравец). Однако у него ивжнтхх не оказалось денег, чтобы оплатить интим-услуги. Дабы разрешить ситуацию на помощь пришел даже сутенер Леша (Демис Карибидис). И все решилось без рукоприкладства, как это могло быть в 90-е.

Оказывается, Иванов был уже далеко не первым клиентом, у которого возникли проблемы со счетами на Кипре, и ушлые российские сутенёр и его "бабочка" быстро сориентировавшись в ситуации нашли свои выходы на Цюрих, Беларусь, Чехию (Прага фирма "Ежик") и Германию. Для успешного завершения сделок им помогли даже знания немецкого и греческого языков.

В итоге потрясенный бизнесмен только и смог произнести, обращаясь к представителям древнейшей профессии: "Вы кто??"

Все манипуляции, а также ознакомленность с ситуацией настолько поразили бизнесмена, что он даже продлил на всю ночь услуги Анжелы, дабы она помогла ему во всем разобраться, решив финансовые трудности в бухгалтерии компании.

Фаната Comedy Club остались в восторге от скетча, оставив под публикацией множество восторженных отзывов.

"Ну пушка же", – уверен ipilaeva01.

"Красота просто высший пилотаж", – считает stonesmokeman.

"Самый крутой номер!" – пишет svetik.ural.

"Это шедевриально", – уверен yuliyademidyks.

"БРАВО МАРИНЕ! БРАВО! Ну и конечно и Демису и Тимуру! ", – восхвалил таланты комиков oxana_45.

"Сколько смотрю этот номер – мурашки по коже прям хочется быть Анжелой ", – пишет tani_sandrovna.

"Вы Анжела? – ну есть грешок", – повторил слова Анжелы zzaurrrr.

"Ты точно Анжела? А ты сутенёр?", – вспомнил фразу бизнесмена samek81.

"Марина умничка тот случай, когда и талант, и ум, и красота, и обаяние, все в ней", – хвалит таланта Кравец nastya_borusova.

"Смотрю тысячный раз, ну очень сильно, талантливые ребята, супер", – считает olga.safir.

"Вот это я понимаю – умно, круто, смешно", – восторгается anara9532.

"На мой взгляд,это самый лучший номер за всю историю камеди Клаба. Офигенно отыграл. Про Марину вообще молчу!", – пишет evgen250785.

"Это феноменальный номер всех времён и народов!!!!! Лучше -только кто хочет стать миллионером", – восторгается iadaliyev.

Как ранее писал Topnews, видео Comedy Club о геях-модельерах и недовольном клиенте "взорвало" Сеть.