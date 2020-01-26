В Индии на свет появился козленок с лицом старика

По мнению местных жителей, божественное вмешательство послало им необычное создание – козленка-мутанта с довольно пугающим лицом старика. Животное на удивление выжило, сейчас учится обычной жизни, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты отметили, что необычное выражение морды козленка связано с циклопией – пороком, который заключается в нарушении симметрий лица. Мутации ДНК становятся причиной значительных отклонений во внешнем виде. Животное развивается в деревне Нимодия, которая находится в штате Раджастин. Фермер Мукеши Праджап отметил, что козленок уже встал на ноги. Местные жители приняли создание за земное воплощение Бога. Они начали поклоняться животному, будто оно святое.Мутанты регулярно появляются в разных уголках мира. Как правило, они не живут долго, а погибают почти сразу после рождения. Случай с козленком действительно уникальный, ведь никто не ожидал столь высокую жизнеспособность создания.