Рак может передаваться от человека к человеку: новое исследование ученых

Согласно новой теории учёных, раковые клетки способны передаваться людям через микроорганизмы. Также одноклеточные могут переносить болезни сердца, диабет и ожирение.Считается, что упомянутые заболевания вызываются не бактериями и вирусами, поэтому физически они не способны передаваться от одного человека к другому. Новое исследование экспертов из Канадского института перспективных исследований и Кильского университета им. Кристиана Альбрехта показало, что, может быть, распространяет недуги микробиом (так называют совокупность микроорганизмов), сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Если некоторый процент микробиомабольного человека перенести в здоровый организм, то непременно произойдет заражение. Качество микробиома людей с ожирением, диабетом 2-го типа, воспалением кишечника и т.д. значительно отличается. Особенно четко это можно наблюдать между чужими людьми.Теория до конца еще не доказана, однако вполне возможна. Выводы ученых были опубликованы в журнале Science. Они в будущем могут помочь в изучении природы рака и других серьезных болезней для их предотвращения.