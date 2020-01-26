В Китае из-за вспышки смертельного вируса на карантин закрыли еще три города

Если ранее изолированы от мира были 11 млн человек в городе Ухань, сейчас это число увеличилось на 9 млн. Так, власти Китая решили ввести карантин еще в трёх городах, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Ухань фактически изолировали в среду, а мегаполисы Хуанган, Энчжоу и Тиба – на днях. Власти Пекина отменили все фестивали, запланированные на лунный новый год, дабы вирус не приобрел больших масштабов распространения. На данный момент известно о 663 случаях заболевания, в критическом состоянии находятся 95 граждан, а скончались – 17. Важно отметить, что реальные цифры могут быть больше, так как далеко не все вовремя обращаются к врачам. По мнению экспертов, столь жесткие меры приведут только к панике среди людей. Ранее в истории не было случаев, чтобы изолировали целый мегаполис с численностью людей 11 млн человек. Зараженных граждан перевозят между объектами в специальных пластиковых боксах, что тоже пугает. Сложно сказать, чем закончится эпидемия и когда.