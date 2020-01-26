Вскрылась новая причина выписки Заворотнюк из клиники

В последнее время вся общественность буквально приковала все свое внимание к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией уже не первый месяц. Однако, судя по разговорам в сети, помимо того, что у звезды дела идут не слишком хорошо, так еще и у ее семьи имеются серьезные проблемы, из-за которых, видимо, и приходится страдать актрисе.

Анастасия Заворотнюк 26 января: новости сегодня о состоянии здоровьяПо недавней информации из сети было известно, что у родных актрисы сериала «Моя прекрасная няня» имеются огромные проблемы с финансами – большие долги, карты ее супруга Петра заблокированы, задолженности семейства с каждым днем только растут, а из-за этого у семьи нет средств оплачивать дорогостоящие препараты и содержать Анастасию в больнице.

На днях заговорили о том, что супруг втайне забрал супругу домой и все это неспроста.

Исходя из тяжелого положения семьи, вывод напрашивается самостоятельно — Заворотнюк просто выписали из клиники за долги перед больницей и нехватку средств на лечение. Сам Чернышев вряд ли бы стал просто так тяжело больную возлюбленную перевозить и забирать с учреждения, а позицию клиники и вовсе не понять, если все же на этой почве они «избавились» от актрисы.

Странно получается: нет денег – пошли вон!? Есть же бесплатные медосмотры, лекарства и зная ситуацию семьи, можно было войти в их положение. Однако нет, за хорошее лечение и препараты всегда приходится платить, а за место в клинике тем более. Более того, больница тоже не может долго содержать в долг – лекарства слишком дорогие их нужно приобретать, а как, если нет денег? Никак.

Ранее в сети уже предполагали о том, что актрисе перестанут продолжать лечение, так как у Петра и ее родителей нечем оплачивать дорогостоящие препараты и вот, кажется, так и получилось. Правда сейчас, похоже, семейству все же придется прибегнуть только к одному варианту – сбору средств, так как у них больше не остается никакого выбора.

Тем временем, пользователи интернета рекомендуют родственникам российской актрисы Анастасии Заворотнюк разные способы борьбы с недугом, в том числе довольно необычные.

Близкие артистки продолжают скрывать данные о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». В такой ситуации поклонники продолжают выдвигать предположения о диагнозе актрисы и даже предлагают методы лечения.

Кроме того, родственникам Заворотнюк в cети предлагают свои услуги знахари и целители. Но больше всего на себя обращает внимание рекомендация применения казахстанских нано-бальзамов. По словам подписчиков, они очень хорошо помогают при лечении онкологических заболеваний.