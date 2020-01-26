Власти Китая заявили, что коронавирус начнет распространяться еще быстрее

Власти Китая опасаются того, что темпы распространения коронавируса 2019-nCoV могут ускориться. Об этом заявил глава национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй на специальной пресс-конференции, передает Reuters.

По данным агентства, Сяовэй рассказал, что новым коронавирусом можно заразиться и во время инкубационного периода, который, по наблюдениям врачей, длится от 1 до 14 дней. Как передает издание Sina, именно этим он отличается от вспышки острого респираторного синдрома, которая произошла в 2002–2003 годах и унесла жизни 800 человек.

При этом у врачей пока нет достаточных знаний о новом типе вируса, как и четких представлений о том, какие риски может повлечь мутация этого вируса, подчеркнул глава комиссии. Медики опасаются, что вирус начнет распространяться еще быстрее, чем сейчас.

Сяовэй отметил, что вспышка заболевания сейчас находится в «сложной и тяжелой стадии». В этот период вирус постепенно переходит от первой стадии — передачи его от диких животных к человеку — ко второй стадии, от человека к человеку.

Ранее стало известно, что количество заразившихся новым видом коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов достигло 56.