Эрдоган понял, что второго предупреждения просто не будет — NovostiNK — Новости Армении



26 января 2020, 13:06 — NovostiNK Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани содержала в себе предупреждение не только Ирану, но и Турции. Подобное мнение выразил NovostiNK директор Армянского центра национальных стратегических исследований Манвел Саркисян.

В этом свете, аналитик напомнил, что уже через две недели после убийства иранского генерала внимание мира перенеслось на Ливию. А целый ряд экспертов усмотрел в этом убийстве предупреждение не столько Тегерану, сколько Турции, ставшей для региона и мира постоянным источником головной боли.

По его оценкам, основные проблемы у США и ЕС сегодня не с Ираном, а с Турцией. В этом свете, он предположил, что политический мессидж, имевшего место 3 января убийства Сулеймани, был воспринят в Анкаре правильно. Свидетельством чего является последующий отказ Реджепа Эрдогана реализовать принятое турецким парламентом 2 января решение отправить войска на помощь признанному ООН правительству Ливии.

“Наконец, уже 3 января после показательного убийства генерала Сулеймани президент США Дональд Трамп заявил, что “США никому не позволят самовольных действий в регионе”. А 8 января президент России Владимир Путин выступил в Турции с совместным с Эрдоганом коммюнике с инициативой объявления в Ливии 12 января перемирия. После чего стало окончательно ясно, что президент Турции от своих ливийских планов отказался”, — подчеркнул он.

Таким образом, согласно директору АЦСНИ, уже второй раз для обуздания поползновений Турции пришлось принимать решения Владимиру Путину. И во внезапной покорности Эрдогана этому решению ничего странного, по его мнению, нет. По оценкам аналитика, турецкий президент быстро понял, что второго предупреждения просто не будет. А для его российского коллеги данные договоренности открыли путь к новым дипломатическим успехам.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK