В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»

Дефицит моторов ВАЗ-2106, возникший при подготовке «Нивы» к серийному производству, в 1975 году породил новую версию внедорожника с удлиненным передком. Так появилась «Нива-моська» с двигателем УЗАМ-412 от «Москвича».

Растянуть «передок» машины, как стало известно «Автоновостям дня», пришлось из-за того, что слишком длинный двигатель от «Москвича» не влезал в моторный отсек, а других альтернатив в плане моторов тогда не было.

Передний свес ВАЗ-2121М (та самая «Нива-моська») с появлением уфимского мотора вырос на 65 мм, масса увеличилась на 17,5 кг, изменился баланс нагрузок между передними колесами (машину уводило в сторону), запасное колесо переехало в багажник, ухудшились «холодный пуск» двигателя при отрицательных температурах и проходимость.

В итоге дело закончилось только двумя опытными «моськами», и откровенно неудачный проект закрылся.