Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России

Рост цен, вызванный повышением утильсбора, не заставил себя ждать – в январе прайс-листы своих моделей переписали, по меньшей мере, 18 автопроизводителей. Учтя все актуальные цены, эксперты портала CarsWeek.ru составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов в России в январе 2020 года.

LADA 4×4



LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

Несмотря на подорожание, звание самого дешевого автомобиля в российском сегменте SUV удерживает отечественный внедорожник LADA 4×4 (от 553 900 руб.). Даже с новым салоном «Нива» остается настоящим утилитарным автомобилем, имеющим в своем арсенале простой 83-сильный «атмосферник», пятиступенчатую «механику» и честный полный привод с раздаточной коробкой и понижающей передачей.

Chevrolet Niva



Chevrolet Niva. Фото GM-АвтоВАЗ

Второе место заняла Chevrolet Niva, чья стоимость сегодня начинается от 670 000 рублей. Еще один отечественный внедорожник, который уже в этом году получит «новую жизнь» (войдет в модельный ряд LADA и сменит название), оснащается 1,7-литровым 80-сильным «атмосферником», сопряженным с пятиступенчатой «механикой» и полноценным полным приводом.

Lifan X50



Lifan X50. Фото Lifan

Чуть дороже «ШНивы», как стало известно «Автоновостям дня», стоит китайский компактный кроссовер Lifan X50 – от 689 900 рублей. На рынке он представлен с безальтернативным 103-сильным «атмосферником», агрегатированным с «механикой» или «автоматом», а также только передним приводом.

Renault Duster



Renault Duster. Фото Renault

На четвертой строчке оказался, пожалуй, самый практичный и утилитарный кроссовер из иномарок – Renault Duster (от 719 000 рублей). Россияне уже много лет любят его за надежность, неприхотливость и широкие возможности на бездорожье. Полный привод, правда, доступен только в топовых комплектациях стоимостью около миллиона рублей.

Chery Tiggo 3



Chery Tiggo 3. Фото Chery

Замкнул пятерку самых дешевых кроссоверов и внедорожников в России еще один компактный «китаец» – Chery Tiggo 3. Под капотом он по умолчанию комплектуется 1,6-литровым 126-сильным атмосферным двигателем, сопряженным с механической или автоматической коробкой передач, а также передним приводом. За базовый вариант со скромным набором опций и «механикой» сейчас просят минимум 739 800 рублей.