Названы автомобили, которые можно купить по льготным кредитам

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в этом году действуют уже с 1 января, однако список моделей, доступных со скидкой от государства, стал еще меньше. Какие автомобили можно купить на льготных условиях теперь, рассказала «Российская газета».

Условия госпрограмм

Начнем с условий. Ценовой барьер для участвующих в господдержке моделей с прошлого года не изменился и по-прежнему составляет 1 млн рублей (их список мог сократить январский рост цен). Размер скидки тоже прежний: 10% от стоимости автомобиля. Исключение – Дальний Восток, где действует повышенная скидка в размере 25%.

Вместе с тем, новые условия для участия в госпрограммах появились для самих автопроизводителей. Каждый участник должен заключить корпоративную программу повышения конкурентоспособности и набрать по ней не менее 1,4 тыс. баллов, а сами баллы, как уже сообщали «Автоновости дня», напрямую зависят от уровня локализации производства.

Какие автомобили можно купить с госскидкой

Как и прежде, в льготный список попал весь модельный ряд АвтоВАЗа: от самой бюджетной LADA Granta до флагманской LADA Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗ.

Французский Renault готов скинуть 10% на все комплектации Logan, Sandero, кросс-седана Logan Stepway и переднеприводного кроссовера Sandero Stepway (включая версию City с вариатором), а также версии кроссоверов Duster, Arkana и Kaptur стоимостью менее 1 млн рублей.

Корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line в комплектациях до 1 млн рублей, а вот внедорожник Chevrolet Niva, кроссовер Nissan Terrano, «японо-российские» Datsun on-DO и mi-DO, седан Volkswagen Polo и лифтбек Skoda Rapid, согласно сайтам автопроизводителей, купить со скидкой от государства уже нельзя.

Наверстывать упущенное Volkswagen будет за счет собственных кредитных программ с аналогичной выгодой в 10%. Например, акция «Твой старт с Volkswagen» предназначена для клиентов моложе 30 лет, а «Положись на Polo» – для семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Отметим, что в 2020 году на госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделено всего 5 млрд рублей, что почти вдвое меньше, чем в прошлом (9,5 млрд рублей), когда госсредств хватило только до октября. Стало быть, при условии аналогичного спроса в этом году бюджет может быть исчерпан уже к маю.