«Канал Стамбул разрушит береговую линию Мраморного моря»

Разница высот в один сантиметр между Мраморным и Чёрным морями, которая может быть вызвана строительством канала, приведёт к сильной эрозии суши вдоль береговой линии, цитирует Cumhuriyet Алана.

«Если он будет построен, вся береговая линия вокруг Мраморного моря в последующие годы столкнётся с наводнениями, и вы не сможете увидеть ни один из существующих пляжей», — сказал он.

Издание отмечает, что Министерство окружающей среды и урбанизации Турции утвердило на прошлой неделе отчёт по оценке воздействия на окружающую среду для канала Стамбул, несмотря на возражения нескольких экспертов, которые подчеркнули потенциальные негативные последствия проекта для окружающей среды.

На этой неделе известный профессор геологии Наджи Герюр заявил, что канал Стамбул может усугубить ущерб, причинённый любым крупным землетрясением западным районам города Чаталджа и Чекмедже, районам, граничащим с южным входом в предполагаемый канал.