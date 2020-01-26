В Китае назвали симптомы и возможный источник нового коронавируса

МОСКВА, 26 января/ Радио Sputnik. Кашель не является единственным симптомом пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, сообщает РБК со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».

Изначально заболевание может протекать без кашля или лихорадки. Вместе с тем, некоторые заболевшие обращались к врачам с жалобами на диарею, тошноту, головную боль, боли в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом.

В свою очередь, директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе сообщил, что новое заболевание на 90% схоже с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян, передает РИА Новости.

По словам эксперта, несмотря на такой высокий процент схожести, нельзя достоверно сказать, что источник коронавируса нового типа именно такой вид летучей мыши.

Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце прошлого года случилась первая вспышка заболевания. Согласно последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали 56 человек, свыше 1,9 тыс. заразились. Помимо Китая случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на фоне распространения эпидемии в 25 регионах Китая ввели наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации.