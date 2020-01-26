В СМИ появились подробности дела о «шпионаже» россиян в Японии

МОСКВА, 26 января/ Радио Sputnik. Желание «заработать немного карманных денег» стало причиной якобы имевшей место передачи секретных данных сотрудникам российского торгпредства в Токио, заявил задержанный экс-работник Softbank Араки Ютаку, подозреваемый в передаче важной информации, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Накануне радио Sputnik сообщало, что японская полиция произвела задержание 48-летнего экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку по подозрению в передаче в феврале прошлого года неких «секретных» данных с сервера компании двум якобы сотрудникам торгпредства.

Согласно обнародованному заявлению Softbank, информация, которая могла быть в распоряжении Ютаку, «не содержала никаких данных особой важности».

По данным японских СМИ, полиция обратилась в посольство России в Японии с просьбой о явке сотрудников торгового представительства, к которым могли быть переданы данные. Известно, что один из предполагаемых фигурантов уже не работает в ведомстве и покинул Японию в 2017 году. Второй якобы обладает дипломатической неприкосновенностью.

В минувшую субботу, 25 января, российская дипмиссия в Японии прокомментировала данную информацию, выразив сожаление в связи с тем, что Токио «присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании».

Ранее радио Sputnik сообщило, как посольство России оценило ситуацию с торгпредством в Японии.