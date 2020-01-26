AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Как утверждает агентство, на встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

Как указывает Associated Press, запись опровергает заявления Трампа о том, что он не был знаком с Парнасом и Фурманом, которым в прошлом году были предъявлены обвинения в финансировании избирательной кампании американского президента.

Мари Йованович была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее велась скоординированная кампания и сам президент США Дональд Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения.

В октябре прошлого года Парнасу и Фруману предъявили обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Бизнесменов подозревают, в частности, в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве.