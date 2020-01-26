Доверенные депутаты парламента Республики Алтай выступили против референдума возврате выборов мэров

Депутаты Госсобрания Республики Алтай загодя негативно оценили инициативу местных «яблочников» о проведении референдума о возврате прямых выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов. По мнению народных избранников, время для таких изменений еще не настало, а процедура всенародного голосования влетит бюджету региона в копеечку. В то же время у оппозиции возникают сомнения в искренности парламентариев, которые очень избирательно экономят средства республиканской казны. Местные жители также удивлены: референдум можно провести в день голосования по проекту изменений в Конституции РФ и тем самым избежать серьезных трат.

Мнение депутатов о вынесении на референдум проекта закона Республики Алтай «О возвращении всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов Республики Алтай» приводит сайт республиканского парламента. Любопытно, что все трое народных избранников, высказавшихся по поводу инициативы, оценили ее негативно. Пресс-служба Госсобрания по некой причине не привела мнения ни одного парламентария, который бы поддерживал начинание «яблочников», хотя по данным ИА «Банкфакс» такие имеются. Нельзя исключать, что тем самым пресс-служба формирует определенное общественное мнение об инициативе.

Так, руководитель фракции единороссов Владислав Рябченко, говоря о поступившем в парламент ходатайстве «Яблока», отметил, что всенародное голосование – самый сложный путь. Более того, в инициативе он увидел желание «раскачать» ситуацию в регионе. «Если уж быть до конца объективным, данное предложение мы вправе расценивать как чисто популистское мероприятие, в преддверии выборов в Государственную Думу для партии, видим налицо желание раскачать политическую ситуацию и ввести в заблуждение наших жителей. Хочу обратить внимание, при поддержке данной инициативы, нас ждут незапланированные республиканские бюджетные затраты в десятки миллионов рублей, ради чего вдруг? Ни того, ни другого мы, как здравые люди, позволить себе не можем», — прокомментировал он.

Ему вторил другой единоросс Артур Кохоев, который, оценивая затраты на референдум, назвал конкретную сумму: 60 млн рублей. Методику подсчета он не привел. Найти такие деньги в бюджете республики, по его словам, задача крайне непростая. К тому он фактически заявил о необходимости выбора: референдум или обеспечение детей горячим питанием в школах, поддержка медиков и аграриев и т.д.

К представителям «партии власти» примкнул и единственный «жириновец» в Госсобрании Дмитрий Софронов. Он утверждает, что поддерживает возврат прямых выборов глав муниципалитетов, но сейчас для этого, якобы, не подходящий момент. Он также отметил низкую активность избирателей, в связи с чем, как ему кажется, проведение референдума не совсем целесообразно. Кроме того, этот вопрос, по его мнению, можно решить и менее затратно. Вероятно, либерал-демократ имеет в виду, что можно обойтись без референдума и просто вернуть выборы решением парламента. Так, инициативу о возврате прямых выборов внесла в Госсобрание депутат от КПРФ Мария Демина.

Однако в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» Демина выразила сомнение, что ее законопроект примут. «Тут два мотива, на мой взгляд: непонимание и нежелание применять требования Конституции о праве граждан на референдум. Кроме того, я полагаю, что есть политический мотив, который основан на требовании правящей партии не допускать таких политических мероприятий, как референдумы», — оценила она высказывания своих коллег в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс». Собеседница не увидела проблемы в том, чтобы рассмотреть ее законопроект, а параллельно и ходатайство «яблочников» о проведении референдума. По мнению Деминой, представителя «Яблока», вероятнее всего, благоразумно откажутся от проведения референдума, если будет одобрена ее инициатива.

Мария Демина также предположила, что единороссы могут «переобуться», если поступит соответствующее распоряжение сверху. «Я обладаю информацией, что в представительные органы поступают звонки с требованиями не поддерживать инициативу о возврате прямых выборов. Вполне возможно, данная инициатива будет заблокирована по политическим соображениям. А после «Единая Россия» просто выйдет с подобной инициативой, и она пройдет на «ура», — поделилась Демина. В этой связи она считает, что референдум был бы неплохой страховкой.

Оппозиционер также подвергла сомнению подсчеты Кохоева, заявив, что сумма в 60 млн рублей выглядит сильно завышенной. При этом внезапная забота коллег о бюджете Демину удивила: по ее оценкам, на 2020 год запланированы и более крупные траты, которые не совсем обоснованы. В качестве примера она привела строительство дороги к Каракольским озерам. «Это дорога для богатых. Но мы в бюджете на эти цели предусмотрели почти 600 млн рублей. В то время, как Горно-Алтайск задыхается без дорог, нет дорог, которые бы соединяли муниципалитеты. Тем не менее, мы отдаем эти деньги, не руководствуясь никакой целесообразностью, просто потому, что так захотел глава Республики Алтай. А здесь, почему-то, мы начали считать деньги. При принятии решения о референдуме мы не должны руководствоваться целесообразностью, мы должны руководствоваться законом. Право граждан на проведении референдума незыблемо, а все остальное обсуждаться не должно», — подытожила Демина.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что избирком Республики Алтай после череды отказов все же направил в региональный парламент ходатайство местных «яблочников» о регистрации инициативной группы по проведению референдума о возвращении прямых выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов. При этом на рассмотрении в Госсобрании находится аналогичная инициатива коммунистов. В начале января эта ситуация вызывала у автора инициативы Марии Деминой недоумение, однако теперь обстоятельства, похоже, сильно изменились, раз коммунистам приходится «подстраховываться» инициативами других оппозиционеров. Вероятно, дело здесь кроется в изменениях структуры власти, анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному Собранию. Учитывая отсутствие четкой информации о новом курсе, единороссы в Госсобрании вполне могут просто проявлять осторожность, чтобы не прогневить собственное руководство в Москве.

Отметим также, что процесс внесения изменений в Конституцию РФ, который уже был запущен, предполагает проведение всероссийского голосования, которое хоть и не будет иметь той же юридической силы, что и референдум, но потребует организационных затрат. В связи с этим у властей Республики Алтай есть реальная возможность сэкономить на проведении референдума о возврате выборов, объединив эти мероприятия, на что указывают пользователи Сети. Но эту возможность почему-то не рассматривает ни один из противников инициативы.