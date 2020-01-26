Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, кого осчастливит февраль 2020 года

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Астролог рассказал, какие перемены помогут эти знака Зодиака обогатиться и поправить свой авторитет.

Астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп на февраль 2020 год, назвав три знака Зодиака, которым посчастливится стал поправить свое финансовое состояние. По расчетам Глобы таковыми являются Овны, Львы и Близнецы.

Деловые контакты, встречи, переговоры помогут Овнам увеличить число клиентов, что ознаменуется хорошим передом для построения долгосрочных планов. Однако это повлечет за собой дополнительные обязанности. В тоже время Глоба предостерегает начинать бизнес с близкими друзьями ивжнтхх во избежание потери доверительных отношений. Несмотря на удачу в бизнесе ситуация на службе станет более напряженной.

Тем не менее все усилия не пропадут зря: Овнам удастся накопить крупную сумму денег, позволяющую совершить ранее запланированную крупную покупку. Также перед представителями этого знака будут открыты хорошие перспективы.

В феврале 2020 года в сфере карьерной деятельности Львов откроется перспектива сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Однако для это вам будет необходимо выполнить трудное задание, которое ранее не было ни кем выполнено добросовестно. Безработным Львам Глоба рекомендует вновь обратиться к поискам и делать это сдери компаний, где работают друзья и знакомые. Эксперт также предупредил Львам быть внимательнее в финансовое сфере, иначе обещанные суммы по какой-то причине пройдут мимо вас.

Февраль 2020 года профессиональная жизнь Близнеца обещает быть насыщенной. Месяц благоприятен для подписания договоров, запуска новых проектов, заключения сделок, а также возобновление сотрудничества со старыми партнерами и клиентами. Все это поможет вам как на текущем работе, так и при желании сменить вид деятельности. Все это обещает сделать вас триумфатором. Финансовая сфера представителей этого знака Зодиака также улучшится: возможно неожиданное денежное поступление: премия, возвращение давно забытого долга или аванс за работу, которую только предстоит выполнить.

Как ранее писал Topnews, Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, у кого жизнь повернется в феврале 2020 года на 180°.