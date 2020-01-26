Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Резкое снижение спроса на майонез в России произошло как из-за приверженности россиян из крупных городов к здоровому образу жизни, так и из-за падения доходов у жителей регионов страны. Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).

По словам финского журналиста, в России роль майонеза на новогоднем столе равноценна роли кетчупа у финнов для рождественского окорока. Вместе с тем Ниемеляйнен отмечает, что падение продаж майонеза не стало большой неожиданностью. Это, во-первых, объясняется пропагандой здорового образа жизни со стороны и снижением доверия к производителям.

Во-вторых, в некоторых регионах страны майонез могли перестать покупать потому, что на него «просто нет денег», считает журналист. «Так что в росте недовольства ничего неожиданного нет. Всеобщей раздраженностью объясняют и частое проведение митингов. В то же время россияне стали меньше поддерживать государственных руководителей», — пишет Ниемеляйнен.

В заключение журналист отмечает, что смена правительства в России, произошедшая 15 января, может расцениваться как попытка увеличить доверие жителей страны к власти. «Поправки к Конституции и изменение состава правительства вскоре отвлекли внимание от проблем употребления майонеза в стране», — подчеркивает Ниемеляйнен.

О снижении спроса на майонез в предновогодний период писала газета «Коммерсантъ» 13 января. Так, в онлайн-магазине «Утконос» изданию сообщили, что продажи продукта в период новогодних праздников упали на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В торговой сети Auchan отметили, что помимо майонеза клиенты стали реже покупать соленья. При этом спрос на красную рыбу вырос на 23 процента, а на икру — на 30 процентов.