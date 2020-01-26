Китай обнародовал последние данные о коронавирусе

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Медицинский персонал в Ухане, КитайФото: Reuters

Глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй обнародовал свежие данные о вспышке коронавируса, в результате которой, по последней информации, умерли 56 человек. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, инкубационный период после инфицирования может продолжаться от одного дня до двух недель. Также выяснено, что степень угрозы вируса может отличаться в зависимости от возраста человека.

Чиновник предупредил, что темпы распространения вируса ускоряются и что число инфицированных в ближайшее время продолжит расти, поскольку способность инфекции передаваться от человека к человеку усилилась. Об этом ранее говорил и председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайские власти до сих пор имеют мало сведений о новом вирусе и не имеют четкого представления о том, насколько опасными могут быть его мутации, признал Сяовэй. Он добавил, что пока не удалось установить и источник происхождения инфекции — исследователи лишь предполагают, что вирус может быть связан с дикими животными.

Число жертв эпидемии нового коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 56, более 1,5 тысячи человек инфицированы. В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек, некоторые города, в частности Ухань, откуда начала распространяться инфекция, закрыты.