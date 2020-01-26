Заворотнюк посоветовали нано-бальзамы для лечения рака

Поклонники Анастасии Заворотнюк давно не получали никаких известий о здоровье артистки. Родственники звезды предпочитают держать в секрете ее диагноз и текущее состояние.

Новости сегодня об Анастасии Заворотнюк 26 января: состояние здоровьяФанатам «прекрасной няни» остается только спрашивать о здоровье Заворотнюк в комментариях к постам в ее группе поддержки в Инстаграме. На них никто не отвечает, но люди надеются, что семья актрисы хотя бы удостаивает вниманием ленту под фотографиями.

В основном комментаторы желают Заворотнюк здоровья и пытаются узнать, правда ли то, о чем пишут СМИ. Есть и те, кто предлагает свои услуги — знахари и целители. Отдельного внимания заслуживают люди, которые советуют родственникам Заворотнюк обратить внимание на казахстанские нано-бальзамы. Якобы они очень хорошо помогают от онкологии.

Семья Анастасии Заворотнюк не бедная. Она может позволить себе лучшее лечение «прекрасной няни» из возможных. Единственный момент — если у актрисы действительно глиобластома, то остается надеяться только на чудо. Этим чудом вполне могут оказаться так называемые нано-бальзамы из Казахстана.

Заворотнюк выписали из реабилитационного центра на Рублевке. Актриса перестала посещать процедуры и породила новую волну слухов. Поклонники винят во всем ее родных, которые предпочитают скрывать правду, а не защищать знаменитость от «грязных» заявлений.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 26.01.2020: новости последних часовГлавный внештатный онколог России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн объяснил, есть ли связь между головными болями и раком головного мозга. Врач рассказал об этом, комментируя случай звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

По словам онколога, особых симптомов рака мозга не существует. В том числе к ним нельзя относить и постоянные головные боли.

«Чтобы понять, что с человеком происходит, для этого, как я уже говорил, нужно все-таки провести обследование головного мозга с помощью аппарата МРТ. Исследование это сейчас безвредное — магнитно-резонансная томография не несет никакой лучевой нагрузки», — уточнил Каприн.

Он добавил, что МРТ следует делать после консультации с неврологом. Именно этот специалист назначает такую диагностику. Сейчас существует новейшая аппаратура, при помощи которой можно точно установить причину болей.