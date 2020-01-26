Назван ТОП-5 лучших подержанных авто за 1 млн. рублей

Имея на руках сумму в 1 млн. рублей, можно замахнуться либо на новый автомобиль доступного класса, либо даже на бизнес-класс, если обратиться ко вторичному рынку. «Автоновости дня» и специалисты по б/у авто составили ТОП-5 подержанных моделей, на которые стоит обратить внимание.

Kia Optima

Корейский бизнес-седан зарекомендовал себя как вполне надежный автомобиль, который имеет хороший уровень оснащения при адекватной стоимости.

Третье поколение комплектовалось бензиновыми моторами объемом в 2.0 и 2.4 литра мощностью в 150 и 180 «лошадей» соответственно. Есть версии как с механической, так и с автоматической КПП.

Volkswagen Tiguan

Компактный немецкий кроссовер является одним из лучших предложений в своем сегменте. Не удивительно, что и на вторичном рынке экземпляры первого поколения весьма популярны.

В плане силовых агрегатов «Тигуан» предлагает довольно широкий выбор, включая бензиновые и дизельные варианты. Базовый 1.4-литровый мотор имеет мощность в 125 либо 150 л.с. Агрегат на 2.0-литра выдает уже от 170 до 210 «лошадок». А 2.0-литровый дизель развивает 140 л.с.

BMW 3-Series

Отличный вариант для любителей динамичной езды, благо наличие заднего привода и мощных моторов к этому вполне располагают. С другой стороны, это комфортный и хорошо оснащенный седан для повседнева.

Под капотом «трешки» располагаются моторы объемом от 1.6 до 3.0 литра. Мощность бензиновых вариантов составляет от 135 до 305 лошадиных сил. Весьма продуктивный турбодизель может похвастать 185 «лошадками».

Hyundai Creta

Данный корейский паркетник немного выбивается из общей когорты моделей более высокого класса. Тем не менее, покупка «Креты» за миллион – это хороший способ сэкономить несколько сотен тысяч, купив почти новое авто в хорошей комплектации, но не из салона.

За эти деньги кроссовер будет иметь возраст в несколько лет, хорошую комплектацию, топовый 2.0-литровый 150-сильный мотор, а также полный привод и автоматическую КПП.

Toyota Camry

За 1 миллион рублей можно найти настоящий российский бестселлер в лице бизнес-седана Toyota Camry в пятидесятом кузове. Хороший уровень оснащения, обилие пространства в салоне и статус «чиновничьей» машины многим придется по вкусу.

Под капотом японского седана располагаются бензиновые моторы объемом в 2.0 литра на 150 л.с., 2.5 литра мощностью в 180 «лошадей», а также в 3.5 литра с отдачей в 250 «лошадок». Все они агрегатируются с автоматической КПП.

Отметим, что все перечисленные модели отличаются хорошим уровнем надежности и долговечности, и если найти экземпляр в надлежащем состоянии, он не доставит особых проблем в эксплуатации.