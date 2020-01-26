СМИ: Правоцентристские партии Турции сформируют альянс для выборов

Альянс будет включать в себя «Хорошую партию», «Партию будущего», Партию счастья (SP) и Демократическую партию (ДП), а также партию, которая будет основана бывшим вице-премьером Али Бабаджаном, сообщает Birgün. Блок будет создан для того, чтобы бросить вызов давнему Народному альянсу — сформированному между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и Партией националистического движения (ПНД).

Birgün отмечает, что на последних двух выборах «Народный альянс» боролся против «Национального альянса», в который входили основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), «Хорошая партия», SP и ДП. Последний альянс также поддерживала прокурдская Демократическая партия народов (ДПН), хотя официально она в него не входила.

Издание напоминает, что следующие выборы должны состояться в 2023 году, но возможность проведения досрочных выборов в течение 15-20 месяцев также обсуждается за закрытыми дверями.

Хотя лидер НРП Кемаль Кылычдароглу призывает к продолжению Национального альянса, правоцентристские партии, как сообщается, с нетерпением ждут создания новых блоков с требованием вернуться к усовершенствованной парламентской системе.

Источники из вышеупомянутых национал-консервативных партий сообщили, что исключение НРП из их альянса приведёт к получению большего количества голосов от сторонников ПСР и ПНД. Они также заявили, что такой правоцентристский альянс набрал бы более 20% голосов, если бы выборы состоялись сегодня.

Попытки сформировать альянс всё ещё находятся на очень ранних стадиях, указывает издание, добавляя, что Кылычдароглу, вероятно, будет тщательно проинформирован по этому вопросу, чтобы убедиться, что отношения с НРП не пострадают.

Самый сложный вопрос, по словам газеты, связан с поиском единого кандидата на президентских выборах: если правоцентристские партии не смогут договориться о совместном кандидате, они смогут выдвигать своих кандидатов по отдельности. Сообщается также, что они попытаются продолжить поиск совместного кандидата в сотрудничестве с НРП.