Ученые предположили заразность рака

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Ученые из Канадского института перспективных исследований (CIFAR) выдвинули гипотезу о заразности рака, сообщается в исследовании, опубликованном на немецком портале wize.life.

В исследовании предполагается, что некоторые другие неинфекционные болезни также могут передаваться от человека к человеку. Например, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Ученые объяснили гипотезу возможностью передачи микробиома (микрофлоры) — совокупности триллионов микроорганизмов, которые содержатся в теле человека, в том числе на коже и во внутренних органах. В микробиом входят не только бактерии, а также грибки и вирусы. Исследователи выяснили, что микробиом может передаваться другим организмам при контакте или нахождении в одном помещении.

Также ученые обнаружили сходство микрофлор кишечников супругов, проживающих вместе. Микробиом больных людей они сравнили со здоровым и выявили существенные изменения в нездоровой микрофлоре. Еще один вывод, который сделали специалисты: модифицированный микробиом может вызвать заболевания в здоровом теле. Они провели эксперимент с мышами и перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В результате здоровая мышь поправилась.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет сердечно-сосудистые заболевания и рак как «неинфекционные». Предполагается, что их вызывает генетическая предрасположенность, образ жизни и факторы окружающей среды. Но ученые, которые провели исследование, утверждают, что, если их гипотеза окажется верной, она полностью перевернет взгляд на здравоохранение.

Ранее в январе ученые заявили, что одной из причин опухолей груди являются бактерии, которые вызывают воспаление. Они посоветовали женщинам ежедневно употреблять натуральный йогурт, так как он содержит полезные бактерии, обнаруживаемые в молочных железах у женщин во время кормления грудью. Бактерии являются защитными, поскольку кормление грудью снижает риск заболевания на 4,3 процента.