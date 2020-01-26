На Украине объяснили новогодний звонок Зеленского Путину

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Новогодний звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину является дипломатическим маневром. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что Зеленский поздравил Путина с Новым годом после обмена пленными и возвращения на Украину арестованных в Керченском проливе кораблей. «Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения, в сторону урегулирования», — объяснил Кулеба.

Телефонный разговор лидеров России и Украины состоялся днем 31 января по инициативе Киева. Путин и Зеленский поздравили друг друга с праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса провели большой обмен пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Обмен прошел по формуле «123 на 76». В числе переданных Донбассу — бывшие бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.