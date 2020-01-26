Как украинские нацисты планировали массовые убийства

Помнить о преступлениях, совершённых нацистами и их подручными, необходимо для того, чтобы не допустить повторения этих преступлений в будущем. Поэтому особенно актуальна борьба против попыток переписать историю, попыток обелить истинных виновников развязывания Второй мировой войны

Об этом говорили российские и украинские политики, историки, эксперты и журналисты в ходе состоявшейся в четверг, 23 января, пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Благодарность народу Израиля

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил признательность руководству и народу Израиля, который вместе с Россией отстаивает правду истории, не позволяет переписывать её в угоду новым европейским политикам, которые, по его словам, «пытаются обвинить Советский Союз наряду с Гитлером в развязывании Второй мировой войны».

Он отметил, что Израиль — «единственная страна, которая после Второй мировой войны не сносит, а ставит памятники, посвящённые советским солдатам».



© РИА Новости, Нина Зотина

Владимир Джабаров

«Для нас Холокост — это не пустой звук, потому что Советский Союз потерял в годы войны 27 миллионов жизней. Шесть миллионов евреев погибло, из них, как уже сказали, примерно два миллиона погибло на Украине, — советских граждан, советских евреев», — сказал Владимир Джабаров. Он напомнил, что зверства совершали «не только фашисты, но и их пособники на нашей земле». Этих пособников, по словам политика, у нацистов было очень много и на Украине, и в Прибалтике, да и практически во всей Западной Европе».

«По сути Западная Европа получила некую индульгенцию от Гитлера, сдавая своих евреев на уничтожение, — сказал Джабаров.

— Я думаю, мы этого точно не забудем, и еврейский народ будет всегда это помнить. И, наверное, это есть в какой-то мере гарантия того, что мы не позволим пересмотреть итоги Второй мировой войны».

Модерировавший дискуссию главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов в связи с этим отметил, что наряду с попытками «отменить» память о советских винах-освободителях сегодня предпринимаются попытки оправдать пособников фашизма, в то же время наблюдается рост антисемитизма в странах Западной Европы — «и как-то странно или закономерно эти процессы идут одновременно».



© РИА Новости, Нина Зотина

Искандер Хисамов

«Хотели выслужиться»

О степени распространённости на Украине антисемитских и ксенофобских, националистических настроений можно спорить, отметил украинский политолог Константин Бондаренко. Он напомнил, что ещё в домайданные времена, в 2012 году, социологи КМИС проводили исследование, показавшее, что уровень активной ксенофобии в стране составлял тогда 2%, уровень латентной ксенофобии — 8%.



© РИА Новости, Нина Зотина

Константин Бондаренко

Тогда сделали вывод, что никаких проблем нет, но после 2014 года на Украине начался рост националистических настроений, сказал эксперт, добавив, что украинский национализм начала ХХ века нёс в себе «отпечаток серьёзной ксенофобии». Так, «декалог», который обнародовал в 1905 году харьковский адвокат и основоположник украинского национализма Михновский, «уже содержал целый ряд пунктов, которые были направлены против поляков, русских, евреев, венгров…»

Бондаренко отметил, что во время Второй мировой войны действительно целый ряд представителей националистических организаций принимали участие в уничтожении евреев в Украине», желая выслужиться перед гитлеровцами.

«Это было вызвано желанием понравиться немцам, выслужиться перед нацистами и быть в данной ситуации… более последовательными в воплощении принципа «окончательного решения еврейского вопроса». Мягко говоря, переусердствовали», — указал политолог. Он также напомнил, что в то время один из идеологов украинского национализма Ярослав Стецько писал, что украинский национализм, немецкий нацизм и итальянский фашизм — это разные проявления одного духа.

В свою очередь, глава фонда «Историческая память» Александр Дюков рассказал, что украинские националисты сформулировали идею уничтожения евреев ещё до войны. В частности, это было зафиксировано в «Военной доктрине украинских националистов» Михаила Колодзинского (1938 год), который писал о том, что евреи будут единственным меньшинством, которое не должно быть охвачено «денационализационной политикой», — их планировалось убивать и принуждать к изгнанию.

Эта концепция была сформулирована до начала Второй мировой войны, в конце 1938 года, когда ещё и у немецких нацистов не было плана окончательного решения еврейского вопроса, подчеркнул историк.

«А у украинских националистов план массовых убийств евреев уже есть. Нацисты знали об этих планах», — сказал Дюков, добавив, что подтверждение этому можно найти в документах Нюрнбергского процесса.

В частности, на совещании в середине сентября 1939 года в поезде Риббентропа с участием главы абвера Канариса «было достигнуто соглашение, что украинским националистам будет поручена организация погромов, в ходе которых будут уничтожаться евреи и представители польской политической интеллектуальной элиты».



© РИА Новости, Нина Зотина

Александр Дюков

Понятно, что те, кто планировал поручить украинским националистам эту грязную работу, были знакомы с «Доктриной» Колодзинского, сказал Дюков. И продолжил: «Разумеется, в современной Украине автору «Военной доктрины» стоит памятник», стоят памятники и многим другим людям, которые совершали преступления».

Историк отметил, что последние из этих преступников сейчас уходят из жизни (некоторые из них избежали суда), но следует «обращать внимание на молодых, на тех, кто марширует по улицам, на тех, кто оправдывает эти преступления».

«Закапсулированная» ксенофобия?

Что происходит на Украине сейчас, можно ли говорить о росте антисемитизма и ксенофобии? Константин Бондаренко напомнил, что украинские политтехнологи неоднократно пытались «убивать» рейтинги политических оппонентов, используя фактор антисемитских настроений в обществе, но особого эффекта не достигали.

«Как только у Тимошенко начинали расти рейтинги, сразу же появлялись националисты, которые утверждали, что ее настоящая фамилия якобы Капительман. Как только у Порошенко начинали расти рейтинги, говорили, что он еврей, и так далее», — привел пример эксперт.

Однако, по его мнению, такие приёмы не особенно сильно действовали на избирателей, поскольку подобные настроения наблюдаются исключительно в среде радикальных националистов, эти настроения как бы «закапсулированы».

С этим не вполне согласился Искандер Хисамов, высказавший опасение, что эту «капсулу» в любой момент может прорвать. Бондаренко спорить не стал: конечно, может. Политолог добавил, что если в 2012 году уровень ксенофобии в украинском обществе был сравнительно небольшим, то после событий на Майдане 2014 года рост националистических настроений значительно усилился.

Историк, ответственный секретарь «Журнала российских и восточноевропейских исследований» Максим Вилков тоже отметил, что не стоит считать, что антисемитские и ксенофобские настроения на Украине загнаны в «капсулу».

Он подчеркнул, что «все современные националистические организации, как бы они ни назывались, как бы они друг друга ни переименовывали… они имеют один исток — вот в тех ОУН-УПА*, которые были в годы Второй мировой войны и за несколько лет до неё и несут те же самые идеологические установки, те же самые взгляды».



© РИА Новости, Нина Зотина

Максим Вилков

Почётно ли быть антисемитом на Украине

По словам Вилкова, такой вывод подтверждается статистикой вооружённых нападений националистов и других акций, которые происходят на Украине «каждый день». Часть акций имеет антисемитский аспект, однако Объединённая еврейская община Украины занимается «самоуспокоением» и не даёт соответствующей информации в международные структуры.

Историк рассказал, что есть два доклада, один из них подготовила Объединённая еврейская община (Киев). И в этом докладе утверждается, что «антисемитизм достиг самых низких показателей за всю историю независимой Украины». Но есть другой доклад — «доклад Антидиффамационной лиги (Нью-Йорк), которая ставит уровень антисемитизма на Украине на второе место в Европе после Польши».

Историк отметил, что, согласно докладу, в Польше 48% населения имеют антисемитские настроения, на Украине — 46%, «но при этом рост за 4 года на Украине самый большой, почти на 20%».

С некоторым сомнением отнёсся к этим цифрам Константин Бондаренко. По его словам, возможно, он просто общается не с теми людьми, но можно сказать, что быть антисемитом в современной Украине — вовсе не почётно, иначе 73% избирателей не отдали бы свои голоса Владимиру Зеленскому. При этом эксперт согласился, что русофобия — да, сейчас широко распространена.

В свою очередь, социолог Евгений Копатько отметил, что говорить о «закапсулированности» ксенофобии не приходится: напротив, на Украине сейчас «переплетаются причудливо антисемитизм, русофобия, ненависть к полякам и так далее, и тому подобное». По его словам, на бытовом уровне это присутствует очень серьёзно, что особенно ярко проявилось на Майдане.



© РИА Новости, Нина Зотина

Евгений Копатько

Рост русофобии и антисемитизма происходит на Украине одновременно, отметил эксперт, напомнив, что это ярко выражено в не раз звучавшем лозунге «утопим евреев в русской крови». Копатько подчеркнул, что Запад поощрял радикальный украинский национализм.

Теперь же можно констатировать, что в стране есть тенденция к росту таких настроений, хотя социология не всегда это показывает, самое же страшное в том, что «это прорастает в молодёжи».

«Не дать переписать историю»

В Иерусалиме проходят памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря Освенцим, поэтому нужно прежде всего отдать дань уважения освободителям, отметил израильский политолог Авигдор Эскин. Он напомнил о многочисленных попытках фальсификаций истории и подчеркнул, что в Иерусалиме собрались 45 лидеров разных государств, и «все они приехали признать, кто строил газовые камеры, кто воздвиг Освенцим и кто освободил Освенцим».



© РИА Новости, Нина Зотина

Авигдор Эскин

«И слово благодарности советским солдатам, которые освободили, спасли кого ещё можно было спасти, как символ этой войны — это сегодня звучит в Иерусалиме», — сказал Эскин, добавив, что говорить об этом важно, чтобы не дать переписывать историю: «если мы забудем Освенцим, мы забудем сущность Второй мировой войны».

«Когда ты смотришь на Вторую мировую войну через призму Освенцима, тогда ты понимаешь, где было добро, где было зло, кто уничтожал, кто освобождал, кто был жертвой и кто был извергом», — подчеркнул политолог.

Эскин добавил, что изучение прошлого необходимо для того, чтобы не допустить повторения кровавых трагедий в будущем, и это особенно актуально, когда на территории Украины сегодня чуть ли не каждую неделю «открывается новый какой-то памятник кому-то из нацистских преступников», и это уже при Зеленском, который как будто бы и против этого. Героизация нацистских преступников идёт уже как бы сама по себе, что таит в себе угрозу претворения этих идей в будущем по отношению к самым широким группам населения, резюмировал эксперт.

В свою очередь, Константин Бондаренко внёс нотку оптимизма: «слава Богу, в прошлом году отошёл в прошлое режим Петра Порошенко, который фактически пропагандировал и внедрял в жизнь националистическую идеологию, взяв её на вооружение, и понятно, что Порошенко проиграл с этой идеологией».

Что касается нынешней ситуации, то, по словам эксперта, на Украине наблюдаются «идеологические шараханья», в том числе есть и попытки использовать национал-радикалов в политической борьбе.

Пока будет соблазн использовать радикалов во внутриполитических играх, до тех пор они будут востребованы (и профинансированы), отметил Бондаренко, добавив, что невозможно не заметить того факта, что по сравнению с 2017-18 годами количество радикалов и их акций в настоящее время сильно уменьшилось.

Андрей Лубенский

* запрещенная в России экстремистская группировка