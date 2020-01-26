Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту

МОСКВА, 25 января/ Радио Sputnik. Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сенат принял процедуру проведения процесса импичмента над Дональдом Трампом, предложенную ранее спикером палаты Митчем Макконнелом.

Порядок предполагает, что конгрессмены представят все документы по импичменту до 9.00 по местному времени среды, 29 января, (17.00 мск), а сторона защиты даст ответ на них до 11.00 (19.00 мск).

Возглавляющий адвокатов Трампа Пэт Сиполлоне, заявил, что демократы просят не только пересмотреть итоги голосования на выборах 2016 года, но также убрать Дональда Трампа из бюллетеня предстоящих выборов президента.

Процесс над Трампом в сенате начался на этой неделе. Его длительность неизвестна, однако если республиканцы планируют завершить прения за две-три недели, то демократы потребовали больше времени, а также пытаются добиться дополнительного разбирательства с новыми свидетелями.

Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента Трампа, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

Ранее радио Sputnik сообщило, что сенат США одобрил порядок проведения процесса над Трампом.