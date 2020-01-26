«Безумные СМИ». Помпео продолжил спор с ведущей после слов про Украину

МОСКВА, 25 января/ Радио Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в непорядочности и лжи американскую ведущую Мэри Луиз Келли после высказанного журналисту недовольства вопросом про Украину, передает РИА Новости со ссылкой на заявление американского дипломата.

«Репортер NPR Мэри Луиз Келли солгала мне дважды. Во-первых, в прошлом месяце, при подготовке нашего интервью, а затем еще раз вчера, согласившись провести нашу беседу после интервью без записи. Стыдно, что этот репортер решил нарушить основные правила журналистики и порядочности. Это еще один пример того, как безумные СМИ пытаются причинить вред президенту Трампу и его администрации. Неудивительно, что американский народ не доверяет многим СМИ», – заявил Помпео.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Келли неверно обозначила Украину на карте мира.

«Стоит отметить, что Бангладеш – это не Украина», – заметил Помпео.

Как ранее сообщало радио Sputnik, в ходе состоявшегося интервью Майк Помпео несколько раз обругал Келли после ее вопроса о политике Вашингтона по отношению к Украине.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Майк Помпео анонсировал дипломатический тур по постсоветским республикам.