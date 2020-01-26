Как маршал Жуков боролся с бандитами в Одессе в 1946 году

Share Tweet Share Share Email CommentsВ начале лета 1946 года в Одессу приехал маршал Жуков. Для него назначение на должность командующего округом было равноценно ссылке. Одесса помнит маршала. До сих пор не смолкают разговоры о том, как Жуков боролся с одесской преступностью.

Ссылка

В июне 1946 года было начато расследование «трофейного дела» Георгия Жукова. Маршала обвиняли в том, что он, пользуясь властью и своими связями, вывез из Германии много ценностей. Жуков был снят с должности Главкома сухопутных войск и был назначен Командующим войсками Одесского округа.

Особые условия

Климат послевоенной Одессы, по определению Исайи Бондарева, работавшего в то время в военной комендатуре, напоминал «второй НЭП», жизнь сосредоточилась на Привозе, где было всё, но не для всех. Цены на продукты были очень высокими. Поэтому неудивительно, что по ночам Одессу «трясло» от грабежей.

Ситуация с преступностью в городе была критической, поэтому и меры (прежде всего административного характера) требовались неординарные. Иными словами, «на честном слове» с бандитами маршал договариваться не желал. Жуковым была инициирована операция «Маскарад». Для поимки преступников сотрудники переодевались в гражданскую одежду и использовали прием «ловли на живца», на месте расправляясь с бандитами.

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Послевоенная Одесса

Методы

Жуков был в первую очередь человеком военным и привык действовать решительно, поэтому народная молва именно ему приписала заслуги одесских органов уголовного сыска в борьбе с послевоенным бандитизмом. Якобы Жуков личным приказом чуть ли не дал право расстреливать любого подозрительного человека на месте. Такого приказа, однако, нет ни в одном архиве. И быть не могло.

Опальный маршал в письме самому Сталину писал: » На заседании высшего военного совета я дал Вам слово в кратчайший срок устранить допущенные мною ошибки, и я свое слово выполняю. Работаю в округе много и с большим желанием. Прошу Вас, товарищ Сталин, оказать мне полное доверие, я Ваше доверие оправдаю«.

Сомнительно, чтобы после такого письма Жуков распорядился проводить «зачистку» среди населения Одессы по одному только подозрению в причастности к бандитским шайкам. Действовали оперативники Одессы в соответствии с УК.

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Были, конечно, и «перегибы на местах», но они были оттого, что в милицию пришли люди с фронтовым опытом, во время задержания бандитских групп они не рефлексировали, а действовали, стреляли на поражение. Исай Бондарев вспоминал, что военные помогали правоохранительным органам Одессы в обысках, задержаниях, сопровождении задержанных. Это было в порядке вещей.

Георгий Жуков. 1971 г.

Привилегия погон

Впрочем, совсем без влияния Жукова здесь все-таки не обошлось. После войны в города стали возвращаться фронтовики. У многих из них, у тех кто ушел воевать прямо со школьной скамьи, не были ни семьи, ни гражданской профессии. Люди с трудом возвращались к мирной жизни, отсюда и злоупотребления властью, понимание «права оружия и погон». Важно, что эти процессы происходили не только в Одессе, но именно события, происходившие в Одесском военном округе привлекли наибольшее внимание.

Сказалась и активность местного населения. Видя беззаконие, одесситы не молчали, даже на избирательных бюллетенях они просили навести порядок и разобраться как с уголовным элементом, так и теми, кто, прикрываясь погонами и военным опытом, не дает городу спокойно спать.

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Влиянием на военных по большему счету и определяется роль Жукова в Одессе. Ему удалось взять ситуацию под контроль, наладить сотрудничество между военными и правоохранительными органами. Его слово много значило.

Министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков и Жуков

Заслуженный работник МВД

Эффективная служба Жукова в Одесском военном округе, однако не смогла его окончательно «обелить». 20 января 1948 года Политбюро также обвинило маршала в присвоении трофейных ценностей. Вышло постановление об отправке Жукова в Уральский военный округ.

Тем не менее, Жуков стал в 1970-х Заслуженным работником МВД. Считается, что именно за одесскую операцию, получившую название «Маскарад» министр внутренних дел Щелоков и наградил Георгия Константиновича.

Бронзовый бюст маршала Победы в Одессе, установленный в 2012 году. Скульптор «наградил» Жукова орденом Отечественной войны и «лишил» четвертой звезды Героя Советского Союза