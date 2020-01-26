55-летняя певица Азиза впервые станет мамой — Блокнот Россия

Артистка сообщила, что удочерит малютку из детского дома.

Известная советская певица Азиза, которой так и не удалось обрести счастье в личной жизни, заявила, что хочет стать матерью. 55-летняя звезда 80-х собралась удочерить девочку из детского дома.

У меня даже есть специальные люди, помогающие в этом деле. Конечно, рассматриваю только российские дома малютки. Больше всего хочу стать мамой для девочки! Какого возраста? Наверное, около года… Просто при встрече с малышом надо будет понять, предназначен он тебе или нет. Давно занимаюсь духовными практиками, верю: обязательно встречу ту самую девочку! — призналась артистка.

О том, почему певица не стала мамой раньше, она откровенно рассказала в шоу «Секрет на миллион». Оказалось, что Азиза 4 раза была беременна, но все они заканчивались выкидышем. Замершая беременность привела к бесплодию. Но Азиза не отчаивается. В канун Нового года на телевидении транслировали эпизод, в котором женщина обнаружила возле дома ящик с новорожденной девочкой, после чего удочерила ее. Азиза, увидев новостной сюжет, решила последовать примеру героини.