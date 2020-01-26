26 января отмечается праздник Ермилов день

Название праздника происходит от даты в церковном календаре, отмечающей память Стратоника и Ермила Синигидонских (Белградских), мучеников , живших в 3-4 вв.Какой православный праздник сегодня, 26.01.2020Ермилов день крестьяне старались провести в доме, ведь стояли морозы, о чем и поговорки сложились: «Ерема на печи, а кошка в печурке», «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». А, если говорить о кошках, то им в этот день было особое внимание.И сегодня нам известно, что будет мороз, если кошка прячет мордочку, свернувшись клубочком. В старину же примет об их поведении было больше, взять хоть такую: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот».Кошка была и лекарем, который мог исцелить не только, прижавшись к больному месту, но и послужив почти мистическим советчиком. Если одолевал непонятный недуг, по советам стариков нужно было посмотреть, где кошка особо любить лежать, и самому постоять на том месте подольше. Кошки на Руси были не только мышеловами, но и доброй компанией, почитаемыми животными. Тому, кто убил кошку, народное поверье сулило семь лет счастья не видать.

Если в Ермилин день кругом месяца был туман, ожидали метель.Именинники в этот день: Афанасий, Максим, Пётр, ЯковЧто запрещено делать 26 января?Народные поверья гласят: — «В День Ермила нельзя…»— умываться до полудня;— обижать кошек. Напротив побалуйте домашнего питомца или дворовое животное чем-нибудь вкусненьким. Таким образом, человек окажет почтение диакону Ермилу;— сплетничать;— конфликтовать.Народные приметы в этот деньКот улегся клубочком – к похолоданию. Если тянет лапки – к теплу.Лишить кошку жизни – ожидать семь несчастий.Шум деревьев – скорый приход тепла.Деревья трещат – приближение морозной погоды.Пение синицы под окном – приход ранней весны.Дождь или наличие на деревьях инея предсказывают урожайный год.Собака не залазит в будку и спит рядом с ней – ожидание оттепели.Если днем идет снег, вечером будет мороз.Считается, что если на день Ермила подать милостыню 7 людям, на небесах вам простят 7 грехов. Тем, кто доверяет снам, стоит знать, — видения в ночь на 26 января, а также в этот день являются пустыми, поэтому не следует придавать им значение.