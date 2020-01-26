Сирийская армия отражает атаки боевиков в Алеппо

Отряд боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» численностью до 50 человек атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо. Под ударом террористов оказались кварталы Рашидин-1 и Баллирамун на западной окраине города.Боевики обстреляли из минометов позиции САА в районе картонной фабрики в промзоне «Биньямин». По данным источников Федерального агентства новостей, атака была отражена. Бандформирования понесли потери – семь боевиков уничтожено, девять получили ранения. САА потеряла двух бойцов убитыми, еще четверо получили ранения. Информация о нападении опубликована медиаисточниками террористов.Новости Сирии сегодня, 26.01.2020: военные сводки из Сирии за 26 январяВ идлибской зоне деэскалации продолжаются столкновения между правительственными силами и бандформированиями. Террористы предприняли ряд нападений с использованием «шахид-мобилей», управляемых смертниками. Во всех случаях нападения удалось отразить, правительственные войска уничтожили заминированные автомобили на расстоянии от своих позиций. Также боевики активно применяют ракетное вооружение.

22 января отряд из 30 боевиков при поддержке четырех пикапов-«техничек» с тяжелым вооружением атаковал САА в районе населенного пункта Барса. После ожесточенного боя террористы вынуждены были отступить, трое боевиков были ликвидированы, еще семь получили ранения. САА потеряла троих убитыми и четверых ранеными.Ожесточенные столкновения шли в районе освобожденного ранее населенного пункта Абу-Дафна. Источники сообщают об атаке отряда из 20 боевиков при поддержке «техничек». Нападение удалось отразить, когда в бой вступили танки САА, обе стороны понесли потери.Кроме того, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку прорваться в направлении населенного пункта Ат-Тах, который был освобожден САА в декабре. Боевики активно применяют ПТУР, полученные из Турции.В результате обстрелов сирийского Алеппо за последние сутки погибли восемь человек, ещё 22 ранены.«В течение суток НВФ обстреливали Алеппо 48 раз, в результате этих обстрелов погибло восемь и ранено 22 мирных жителя, в том числе женщины и дети», — приводит РИА Новости сообщение руководителя российского Центра по примирению в Сирии Юрия Боренкова.Он отметил, что в результате обстрелов также погибли трое сирийских военных и ещё восемь получили ранения.