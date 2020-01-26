Увеличилось количество жертв после землетрясения в Турции

Накануне, 24 января, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, эпицентр которого находился в провинции Элязыг, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сейсмологи отметили, что толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.Землетрясение в Турции: последние новости на сегодня, 26.01.2020Число погибших во время землетрясения на востоке страны увеличилось до 20 человек, пострадавших более 1000, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей. Ранее власти страны сообщали, что в провинции Элязыг погибли трое человек, ещё трое — в провинции Малатья.В Сети появились видео, которые демонстрируют происходящее на востоке. Так, агентство Anadolu опубликовало кадры, на которых показаны последствия землетрясения в Турции. В ролике, снятом с высоты птичьего полета, виден рухнувший дом в городе Элязыг.

По данным СМИ, некоторые семьи провели ночь на улице, а многие жители ночевали в спортзалах и конференц-залах, так как их дома были небезопасны.Еще одни ролик, который появился в Сети, демонстрирует турецких граждан, которые были вынуждены были провести ночь на улице после землетрясения, передает Technoea News.Новости Турции сегодня, 26 января, о землетрясенииВ Турции продолжает расти число жертв землетрясения. По последним данным спасательных служб, погиб 31 человек.Эту информацию распространило в воскресенье агентство Anadolu, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о 29 погибших и 1466 раненых. При этом отмечалось, что печальная статистика будет расти, так как спасательные работы на месте трагедии еще продолжаются.Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг. Толчки ощущались и в других турецких провинциях, а также в Израиле, Ираке и Сирии.