В Сирии возник новый инцидент между Россией и США

Министерство обороны подтвердило ранее появившуюся информацию о том, что войска США «перехватили» российскую колонну в Сирии. В частности, об этом говорил американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри в ходе брифинга два дня назад.Сирия сегодня, 26.01.2020: новости последних часовДжеффри ранее сообщил, что американские войска «перехватили» российского генерал-майора, следовавшего в колонне в сторону Манбиджа. Он отметил, что с проблемой быстро разобрались по военным каналам.Как пояснили в Минобороны сегодня, инцидент имел место 14 месяцев назад вблизи Манбиджа, который на тот момент был под тройным контролем — «антитеррористической коалиции» под руководством Вашингтона, курдов и сирийской армии.При этом российские военные подчеркнули, что на сегодняшний день между РФ и США установлены нормальные и эффективные отношения в Сирии. Так, военные обеих стран информируют друг друга и всегда знают, что и в каком районе делают военнослужащие.»Искусственное нагнетание США обстановки … не способствует стабилизации и мешает военным работать», — заявили в ведомстве.Военные сводки из Сирии на сегодня, 26 январяВечером 24 января джихадисты Идлиба сбили неизвестный беспилотник, заявив, что последний использовался ВКС РФ для разведки и нанесения ударов.

Летательный аппарат был уничтожен в небе нал городом Марат ан-Нуман, в юго-восточной части провинции Идлиб.По имеющимся кадрам сложно точно определить модель БПЛА, однако, судя по конструкции это «Ababil-3» или «Muhagir-4». Оба беспилотника являются иранскими разработками, которые скопировали сирийские военные и активно применяют против террористов в стране.Вертолеты ВВС Сирии возобновили утром операции над позициями джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» у городов Хан-Туман, Кафр-Хамра, Зартан, Бирна и в окрестностях поселка Аз-Зарба. Об этом сообщает военный источник агентства Halab Today. На северо-западе провинции столкнулись отряды вооруженных группировок и Сирийской арабской армии (САА). Боевики обстреляли из артиллерии линии обороны правительственных сил к западу от города Алеппо, после чего САА развернула контрнаступление на позиции джихадистов у поселка Аз-Захра и Айн-Эйс.На юго-западе провинции радикалы группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» нанесли удар по укрытиям сирийской армии из реактивных систем залпового огня в районе исследовательского центра ИКАРДА и у авиабазы Найраб. После этого ВВС Сирии с воздуха нанесли точечный удар по опорным пунктам группировки, а также атаковали позиции радикалов у поселков Лерамун, Кафр-Хамра и Хан-Туман.