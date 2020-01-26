В Турции рассказали о предпринятых мерах против коронавируса

«Все пассажиры, прилетающие из Китая, будут обязаны проходить через тепловые камеры. Отменены рейсы Ухань — Стамбул, выполняемые китайской авиакомпанией», — цитирует турецкий минздрав РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передаётся от человека к человеку.

В ВОЗ призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.