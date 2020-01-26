Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 54 человек, в провинции Хубэй скончалось еще 13 человек и 323 заразились, сообщает местная газета Global Times.

Ранее сообщалось о 41 умершем и 1372 случаях заражения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вирус уже распространился за пределы Китая.