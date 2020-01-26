Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.

Встреча состоялась в декабре, однако СМИ обратили внимание на его слова только сейчас.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и маневра. – прим. ред.) и обзаводитесь подобными системами. Умными минами. Противокорабельными крылатыми ракетами. Береговыми РЛС, которые будут работать в связке», — заявил Фогго.

A2/AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра — концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность.

Как отмечает издание Business Insider, Россия развернула системы A2/AD вдоль своих восточных границ, поместила такие системы ПВО, как С-300 и С-400, противокорабельные ракетные системы, а также крылатые и баллистические ракеты в Калининграде у берегов Балтийского моря, на Крымском полуострове и в других точках Черного моря.