Именитого экс-судью алтайского арбитража семь отправили колонию строгого режима

Железнодорожный районный суд Барнаула 24 января вынес приговор экс-судье Арбитражного суда Алтайского края Руслану Тэрри. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, его признали виновным в посредничестве в получении взятки. Согласно вердикту суда, Тэрри должен будет провести в колонии строгого режима семь лет, выплатив вместе с тем крупный штраф.

Как установил суд, Тэрри получил 1,5 млн рублей для передачи взятки другому судье. Как ранее сообщало следствие, коллега Тэрри по арбитражу, судья Владислав Колесников тогда рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. МИФНС в своем решении от 18 марта 2016 года доначислила компании налог на 3,5 млн рублей, оштрафовала на 490 068 рублей, а также отказалась возмещать ей НДС в 38,1 млн рублей. Налоговая служба пришла к выводу, что компания хотела получить налоговое возмещение по фиктивным сделкам с аффилированной компанией. Однако в мае 2017 года Колесников вынес спорное решение, согласно которому компания все же должна была получить возмещение по сделке, а также признал незаконным и доначисление налога. Позицию алтайского судьи пересмотрел Седьмой апелляционный арбитражный суд, который признал, что по большей сумме сделок компания не должна была получить вычет.

За свои действия Колесников, как считало следствие, получил взятку в размере 800 тысяч рублей. Оставшиеся 700 тысяч рублей взял себе Тэрри в качестве «комиссии», за что теперь суд и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Кроме того, на три года Тэрри лишится права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в госорганах. Что до остальных фигурантов, связанных с этим эпизодом, то в отношении Колесникова сейчас ведется следствие, а сам взяткодатель, как уточняет прокуратура, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, выступив основным свидетелем по делу бывшего судьи.

Добавим, что последние дела, в которых участвовал Тэрри, датированы концом 2018 года. Так, согласно картотеке, он самолично рассматривал иски Пенсионного фонда к нескольким предприятиям. Также он вел дела о банкротствах физлиц, в том числе участвовал в рассмотрении иска о несостоятельности Станислава Мудрика.

Отметим, недавно стало известно, что еще один судья Арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов может стать фигурантом уголовного дела о взяточничестве. 29 января Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Городова. Его могут привлечь по признакам преступления по п. «г» ч. 4., п. «в» ч. 5, ч. 6 ст., 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки в крупном размере).