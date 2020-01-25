Чавушоглу: Турция гарантирует, что не будет интегрировать С-400 в системы НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Давосе на панельной дискуссии «Будущее НАТО» заявил, что Турция гарантирует, что не будет интегрировать С-400 в системы НАТО и их существование не будут угрожать союзникам по Североатлантический альянсу.

«В чем заключается беспокойство или претензии наших союзников? Они говорят, что f-35 и С-400 несовместимы. Это претензия правильная и вот наше предложение, позвольте мне напомнить или повторить его: давайте создадим рабочую группу, и НАТО может руководить этой группой. Пусть эксперты изучат, оценят положение и расскажут нам. Мы же считаем, что действительно, системы не несовместимы. И со своей стороны гарантируем, что не будем интегрировать С-400 в систему НАТО. Эта оборонительное вооружение. И оно не будет представлять никакой угрозы ни для систем НАТО, ни для союзников по Североатлантический альянсу.», — цитирует его слова телеграм-канал Повестка дня Турции.