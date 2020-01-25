Украиной управляют извне, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сценарий обвинений, звучащих со стороны украинских властей в адрес России, не меняется уже полтора десятка лет, Украиной управляют извне, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара.

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты «Зеркало недели» обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы. Он утверждал, будто Россия «издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси». Он не уточнил, когда именно существовало такое территориальное образование. Кроме того, Боднар заявил, что РФ «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления». После этого он выразил поддержку польскому сейму, обвинившему Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

«Самое главное в этой ситуации то, что не меняется сценарий, который был прописан для Украины 15 лет назад… Руководство Украины не управляет процессами, Украиной сегодня управляют извне… Все, что сегодня им пишут — писали (экс-президенту Петру) Порошенко, писали (Павлу) Климкину, (бывшему) министру иностранных дел, и они это все зачитывали на различных ассамблеях, на различных международных форумах, обвиняя Россию в закулисных войнах, … стремлении поработить Европу. Чем больше и несуразней ложь, тем больше она поднимает и взбудораживает все мировое сообщество», — сказал Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что на самом деле эта «грязная шизофреническая информационная война» связана совсем с другим: с тем, что роль России в победе во Второй мировой войне пытаются «задвинуть в дальний угол» в год празднования 75-летия Победы.

«Но даже если историю вымазать грязью, она всегда отмоется. Десятки, сотни граждан, в том числе Украины, знают, кто победил фашизм. Какие мы понесли затраты, восстанавливая народное хозяйство и Украины, и Польши, и Болгарии, и Чехии», — отметил Водолацкий.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью таблоиду Bild заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Российский депутат выразил сожаление, что добро и желание помочь соседям сегодня возвращаются «потоками лжи и грязи». «Самое главное, что большинство жителей Украины знают историю, потому что их предки, в том числе и (президента Владимира) Зеленского дед, воевал в составе советской армии, был офицером советской армии. И забыть это — значит отказаться от своих корней, отказаться от своей Родины, от своих предков, значит стать изгоем. И те, кто делают такие заявления, станут изгоями в самое ближайшее время», — заключил Водолацкий.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться».