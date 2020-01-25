Нетаньяху назвал «великой миссией» свою поездку в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «великой миссией» свою предстоящую поездку в Вашингтон, где могут огласить новый план ближневосточного урегулирования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг заявил, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая «пути достижения мира». Пенс добавил, что также пригласил лидера оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца.

«В течение трех лет я разговаривал с президентом Трампом и его командой о наших наиболее насущных потребностях в области безопасности и национальных интересов, которые должны быть включены в любой план политического урегулирования… Поэтому я надеюсь, что мы стоим перед историческим моментом в истории нашей страны», — заявил Нетаньяху в видеообращении, которое он опубликовал в социальных сетях в субботу вечером.

«Я отправляюсь в Вашингтон с чувством великой миссии, большой ответственности и открывшихся прекрасных возможностей «, — добавил он.

На 28 января в израильском Кнессете запланировано пленарное заседание, посвящённое вопросу предоставления судебного иммунитета Нетаньяху в связи с коррупционными обвинениями в его адрес. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Израиле 2 марта текущего года.

«Сделка века» — план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.