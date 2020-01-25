Смена власти АлтайБаскете вскрыла серьезные долги перед игроками

В Министерстве спорта Алтайского края назвали нового руководителя «АлтайБаскета». Им стал бывший журналист краевого телеканала «Катунь 24» Дмитрий Гладких, уволившийся из СМИ незадолго до этого. Пока его официальный статус четко не назван – в ближайшее время клуб должен стать новым юрлицом. На фоне этих перемен в «АлтайБаскете» выявились финансовые нарушения – последние два месяца 2019 года спортсменам, как выяснилось, не платили зарплату, хотя край выделял клубу деньги.

Как пишет портал «Алтайский спорт», о назначении Дмитрия Гладких и скорой смене юрлица министр спорта Алексей Перфильев заявил 23 января на встрече с игроками и тренерским составом команды. Он в ближайшее время будет нести ответственность за клуб перед региональным Минспорта. Новоявленный руководитель уже наметил себе «фронт работ»: главной задачей он назвал подготовку команды к ближайшим домашним матчам, которые пройдут в спорткомплексе «Победа» 24−25 января с питерским «Зенитом-2».

«АлтайБаскет» хорошо знаком Гладких, поскольку когда командой руководил Михаил Панфилов, он несколько лет совмещал работу на телевидении с должностью пресс-атташе баскетбольного клуба, вел его сайт. Стоит заметить, что с телеканала «Катунь 24» он ушел 17 января, через два дня после того, как Павел Тулин заявил о том, что слагает с себя полномочия гендиректора клуба и руководителя краевой федерации баскетбола. Не исключено, что его кандидатура на тот момент уже была согласована.

Стоит заметить, что во время встречи с министром спорта баскетболисты пожаловались на невыплату заработной платы за ноябрь и декабрь 2019 года – у многих из них сейчас даже нет денег, чтобы рассчитываться с ипотечным кредитом или платить за найм квартиры. Как выяснилось в ходе министерской проверки, денег в кассе клуба на выплату зарплат действительно нет. При этом свои обязательства в части финансирования чиновники, по их собственным заверениям, выполнили в полном объеме. 15 % финансирования «АлтайБаскета» должно было приходиться на внебюджетные источники, и чиновники теперь принялись выяснять, было ли оно вообще.

Перфильев заверил спортсменов, что в министерстве делают все возможное для решения проблемы, однако честно сказал, что сразу вернуть долги не выйдет, так как ведомство уже исполнило свои финансовые обязательства. Сейчас вопрос в том, на что были потрачены эти средства. Заметим, что такие нарушения, как правило, приковывают к себе внимание правоохранительных органов и становятся предметом для разбирательства. В Минспорта корреспонденту ИА «Банкфакс» пообещали уточнить, собираются ли они обращаться с заявлением в прокуратуру по данному факту. Однако в итоге заместитель министра спорта Алтайского края Юрий Самсоненко не ответил на поставленный вопрос, уточнив, что пока проводится внутренняя проверка.

Напомним, что 15 января бизнесмен Павел Тулин заявил о том, что слагает с себя полномочия гендиректора «АлтайБаскета» и руководителя краевой федерации баскетбола. По его словам, на то было много причин, однако все они сводятся к отсутствию перспектив для баскетбола на Алтае и отсутствию взаимопонимания с Минспорта по этому вопросу. Основной проблемой, как следует из его объяснений, стало то, что финансирование из бюджета было недостаточным, а пойти на создание условий, в которых клуб смог бы зарабатывать самостоятельно, Минспорта не смогло.