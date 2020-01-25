Минниханов вспомнил студенческие годы в сельхозинституте

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый кампус Казанского инновационного университета им. Тимирясова (КИУ), где осмотрел здание и пообщался со студентами. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Так, в ходе беседы Минниханов вспомнил свои студенческие годы в Казанском сельскохозяйственном институте. Он рассказал, что учебный корпус и здание общежития располагались в разных концах города, поэтому до места учебы ему приходилось добираться очень долго. «Сначала на троллейбусе, потом на трамвае. Но эти перемещения были очень интересными», — отметил президент.

По его словам, жизнь в общежитии, где он провел пять лет, он всегда вспоминает с улыбкой и не жалеет о ней, так как в нем была особая атмосфера. «Общежитие — это особая среда. Конечно, были свои сложности, но о них я не вспоминаю. Главное — это общение», — добавил Минниханов.

Президент посоветовал студентам после завершения обучения попробовать себя в разной деятельности. «К примеру, я успел поработать инженером-механиком, инженером-энергетиком, в системе потребкооперации, председателем райпо, председателем райисполкома. Все эти этапы очень важны при работе с людьми», — сказал Минниханов, добавив, что необходимо иметь базовую специальность, которой человек будет владеть на высоком профессиональном уровне.

В завершение визита Минниханов оставил автограф в импровизированной зачетной книжке и сфотографировался со студентами. Ему на память подарили куртку с эмблемой университета. Напомним, строительство нового кампуса КИУ стартовало в августе 2018 года. Здесь располагаются студенческое общежитие, коворкинг-центр, компьютеризированные аудитории для учебных и внеучебных занятий, спортивный и конференц-зал. Центральное место в креативном пространстве корпуса занимает проектный офис агентства стратегических инициатив, с которым КИУ сотрудничает в части реализации совместных пилотных проектов.