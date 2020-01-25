Відоме ім’я дівчини, яку збили на смерть поблизу Луцька

23-річну волинянку, яку на смерть збили у селі Копачівці, звали Ірина Мерчук.

Як пише у фейсбуці родич загиблої та очільник патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, її збив водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння.

Нагадаємо, що авто знайшли, а винуватець досі у розшуку.

«Вчора ввечері нашої красуні не стало…

Чергова сволоч за кермом збила її на пішохідному переході, втік і лишив помирати у брата, Григорія Мерчука на руках.

Біль родини не передати, Іринка 23 роки.

Я не хочу проводити паралелі, смерть на дорозі це один з переліків моєї роботи, і на жаль висновки причин в мене одні і ті самі – мізерні штрафи (в минулому році «водій» мав їх 4, він поки ховається, але ми його знайдемо, знаю точно), людська самовпевненість, які в комплексі забирають в рік близько 3500 тисячі життів…невинних життів!» – йдеться у дописі.