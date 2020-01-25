Подбор блока питания для ноутбука: основные характеристики

Полноценная работа ноутбука зависит от исправности зарядного устройства. Сетевой адаптер используют для восполнения уровня заряда в батареях. Для поддерживания мощности и силы тока, необходимой для работы устройства, выбрать блок питания для ноутбука тут.

Параметры выбора адаптера

Современные блоки питания являются взаимозаменяемыми, поэтому для большей части ноутбуков подходят универсальные зарядные устройства. Но существуют определенные параметры, которым должен соответствовать блок питания, чтобы обеспечить нормальную работу ноутбука. Подбирая адаптер, обращают внимание на следующие характеристики:

Напряжение на выходе, измеряется в V, должно соответствовать параметрам «родного» устройства. Разница, не превышающая 5%, считается допустимой. Например, при необходимом напряжении в 19,5 Вольт, можно выбрать прибор с показателем в 19 V.

Сила тока (А) на выходе. Блок питания должен создавать напряжение не меньше, чем требуется для работы ноутбука. Можно выбрать более мощный блок питания, но показатель силы тока не может быть меньше, иначе зарядное быстро выйдет из строя. Поэтому сила тока должна соответствовать характеристикам ноутбука или быть немного больше.

Размер и тип штекера, вставляемого в ноутбук. Разъем штекера должен соответствовать разъему питания на ноутбуке. Штекер может иметь два контакта или быть с тремя выводами. Чтобы выбрать правильный разъем, измерьте его и запомните его внешнюю конструкцию.

Выбирая новый блок, обратите внимание на дополнительные возможности адаптера – это защита от перезагрузки, от короткого замыкания или перенапряжения.

Универсальные и оригинальные адаптеры

Оригинальный блок питания будет идеально подходить конкретному ноутбуку, при покупке такого устройства достаточно знать модель своего устройство. Выбирая универсальный блок, необходимо знать все характеристики. Такой адаптер может иметь разную комплектацию, а также дополнен разными штекерами, для подключения зарядного к ноутбуку с разъемами любой формы. Некоторые модели универсальных устройств, могут работать не только от сети, но и от прикуривателя автомобиля. Такие модели будут стоить немного дороже обычного устройства.