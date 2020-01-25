Шланги для полива: какие лучше по назначению

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Anna
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В последнее время большое число людей в летний период времени активно занимаются дачными делами: сажают различные культуры и ухаживают за ними. И, конечно же, чтобы растение, вне зависимости от его величины или плодовитости, выросло, начало давать урожай, необходимо его регулярно и хорошо поливать, чтобы его корни могли получать необходимое количество влаги совместно с питательными микроэлементами. При этом залогом качественного полива любой рассады является шланг, который как раз и подает воду непосредственно к растению.

И стоит сказать, что современный мир пестрить огромным количеством различных шлангов для полива, которые могут быть различными по длине, толщине, по материалу и многим другим параметрам, но самое главное, что важно выбрать более подходящий для конкретных условий и удобный в эксплуатации. Именно поэтому стоит более подробно рассмотреть некоторые варианты, представленные в любом магазине, а заказать шланги для полива можно по ссылке https://nasha-stroyka.com.ua/shlangi-dlya-poliva/.

  1. Традиционный шланг представлен в классическом варианте, который может быть изготовлен из разного материала, при этом он всегда имеет один размер, не складывается и не трансформируется, а полив может быть осуществлен с помощью пистолета-распылителя или же в обычном формате.
  2. Шланг для капельного полива имеет специфическую форму, ведь он представлен в виде ленты с небольшими отверстиями на том или ином расстоянии. При этом его располагают непосредственно на почве вблизи к основанию растения. Удобно то, что за таким поливом нет необходимости следить, а шланг укладывается сразу на длительное время.
  3. Сочащийся шланг предполагает полив тех растений и культур, которые не переносят засухи. При этом шланг имеет особую конструкцию: состоит из нескольких слоев, в одном из которых лабиринт, а в другом отверстия для того, чтобы вода просачивалась.
  4. Пористый шланг имеет специальные поры, которые тоже позволяют практически постоянно поливать растения, что особенно актуально для суглинистой почвы, которая при высыхании трескается.
  5. Шланг-дождеватель дает возможность поливать растения, корневая система которых находится на поверхности, тем самым такой шланг оснащается распылителем, который распространяет влагу на дальние расстояния.