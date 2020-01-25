Шланги для полива: какие лучше по назначению

В последнее время большое число людей в летний период времени активно занимаются дачными делами: сажают различные культуры и ухаживают за ними. И, конечно же, чтобы растение, вне зависимости от его величины или плодовитости, выросло, начало давать урожай, необходимо его регулярно и хорошо поливать, чтобы его корни могли получать необходимое количество влаги совместно с питательными микроэлементами. При этом залогом качественного полива любой рассады является шланг, который как раз и подает воду непосредственно к растению.
И стоит сказать, что современный мир пестрить огромным количеством различных шлангов для полива, которые могут быть различными по длине, толщине, по материалу и многим другим параметрам, но самое главное, что важно выбрать более подходящий для конкретных условий и удобный в эксплуатации. Именно поэтому стоит более подробно рассмотреть некоторые варианты, представленные в любом магазине, а заказать шланги для полива можно по ссылке https://nasha-stroyka.com.ua/shlangi-dlya-poliva/.
- Традиционный шланг представлен в классическом варианте, который может быть изготовлен из разного материала, при этом он всегда имеет один размер, не складывается и не трансформируется, а полив может быть осуществлен с помощью пистолета-распылителя или же в обычном формате.
- Шланг для капельного полива имеет специфическую форму, ведь он представлен в виде ленты с небольшими отверстиями на том или ином расстоянии. При этом его располагают непосредственно на почве вблизи к основанию растения. Удобно то, что за таким поливом нет необходимости следить, а шланг укладывается сразу на длительное время.
- Сочащийся шланг предполагает полив тех растений и культур, которые не переносят засухи. При этом шланг имеет особую конструкцию: состоит из нескольких слоев, в одном из которых лабиринт, а в другом отверстия для того, чтобы вода просачивалась.
- Пористый шланг имеет специальные поры, которые тоже позволяют практически постоянно поливать растения, что особенно актуально для суглинистой почвы, которая при высыхании трескается.
- Шланг-дождеватель дает возможность поливать растения, корневая система которых находится на поверхности, тем самым такой шланг оснащается распылителем, который распространяет влагу на дальние расстояния.