В Сети появились изображения нового Cadillac Escalade

Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade. Взяв за основу всю актуальную информацию о нем, дизайнеры портала «Колёса.ру» изобразили серийную версию новинки на собственных 3D-рендерах.

Дизайн нового Cadillac Escalade, как ранее сообщали «Автоновости дня», унифицируют с соплатформенными внедорожниками Chevrolet Tahoe и Suburban последнего поколения. Их сроднят узкие горизонтальные фары, гигантская трапециевидная радиаторная решетка и слегка сглаженные [в сравнении с предшественником] грани кузова.



Cadillac Escalade. Фото Колёса.ру



Cadillac Escalade. Фото Колёса.ру

По бокам будущий Escalade будет почти идентичен собратьям – единственным отличием станет оригинальный хромированный молдинг в нижней части дверей. Задние фонари наверняка останутся вертикальными, а светодиодная «начинка» обретет чуть более яркий и интересный рисунок.

В моторной гамме «Эскалейда» тоже изменений не предвидится. В таком случае сохранит «прописку» даже 6,2-литровый «атмосферник» V8, компанию которому должны составить мотор от Corvette, 3,0-литровая дизельная «шестерка» Duramax на 281 силу, 3,0-литровый агрегат V6 с двумя турбинами, а также гибридная и полностью электрическая силовые установки.

Напомним, актуальный Cadillac Escalade продается в России с 6,2-литровым мотором V8 мощностью 426 сил и 610 Нм крутящего момента по цене от 4 650 000 рублей.