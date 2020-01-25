Акар: Афины заполняют оружием 16 островов, находящихся вблизи Турции

Об этом пишет телеграм-канал Повестка дня Турции.

Акар заявил, что на 16 островах (а они, как известно, находятся очень близко к Турции, так близко, что когда видишь это впервые — удивляешься: как так, острова почти впритык к Турции и практически все греческие, замечает автор канала) в Эгейском море сооружены укрепления, и Афины заполняют эти вооружением. «Мы не дадим посягать на наше право. И это не угроза. И не воспринимайте наше желание иметь добрососедские отношения как слабость», — цитирует министра автор канала.

Акар также затронул тему морских границ с Грецией заявив, что нигде в мире нет такого, чтобы территориальные воды были шесть миль, а воздушное пространство занимало 10 миль. «Но мы сталкиваемся с такой странной проблемой», — сказал Акар.