Владимир Рубанов возглавил разработку ПО в научно-исследовательских центрах Huawei в России

В настоящее время научно-исследовательские центры китайской компании функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Компания Huawei объявила о назначении Владимира Рубанова на пост главного технического директора по разработке ПО и директора лаборатории операционных систем Huawei R&D в России. В этой должности он будет координировать разработку программного обеспечения в российских научно-исследовательских центрах Huawei, развивать совместные разработки с российскими университетами, научными коллективами и отраслевыми партнерами. Важным направлением его работы станут международные проекты с открытым кодом.

На сегодняшний день, научно-исследовательские центры компании функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске, вместе образуя Российский научно-исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute). На начало 2020 года число штатных сотрудников RRI составляет порядка 800 человек с планом увеличения до 1,5-2 тыс. в ближайшие годы. Главные приоритетаы RRI — инвестиции в развитие научно-образовательной экосистемы, увеличение кадрового потенциала в сфере высоких технологий, создание условий для передовых научных исследований и разработок, а также синхронизация фундаментальной науки с реальными отраслевыми потребностями.

Владимир Рубанов начал профессиональную карьеру в Институте системного программирования РАН, где прошел путь от разработчика до заведующего сектором операционных систем. Был одним из инициаторов создания и первым директором международного Центра верификации ОС Linux. В 2011 году возглавил исследования и разработки в компании «Российские операционные системы» (РОСА), где в дальнейшем занимал должности генерального конструктора, генерального директора и президента группы компаний. В 2015 году перешел на должность вице-президента в Virtuozzo (Parallels Group), где отвечал за развитие продуктов для серверной виртуализации и распределенного хранения данных для ИТ-инфраструктур, облачных сервисов и систем обработки больших данных. В 2016 году российский бизнес был выделен в отдельную компанию «Росплатформа», которую Рубанов возглавил, обеспечив развитие нового бренда «с нуля», создание адаптированных под российский рынок новых продуктов и их успешное внедрение в более чем 30 проектах, включая крупные федеральные системы.

Владимир ведет активную экспертную работу по развитию компетенций и увеличению международного влияния российских ИТ-специалистов. Ответственный секретарь подкомитета по стандартизации языков программирования в ISO/IEC (ТК22). Член правления отраслевой ассоциации «Руссофт».

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