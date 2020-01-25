В «Доктор Веб» обнаружили практически не удаляемый вирус для Android

Проникнув в мобильное устройство, Android.Xiny загружает бесполезные и ограничивающие его функциональность приложения.

Специалисты «Доктор Веб» обнаружили новую разновидность троянской программы Android.Xiny, которая загружается на мобильные устройства с системой Android. В заявлении антивирусной компании отмечается, что троян существует с 2015 года, но теперь распространяется его версия для современных вариантов ОС. По оценкам, вредоносный код угрожает примерно четверти Android-устройств.

Особенность вируса состоит в том что его практически невозможно удалить. Даже если убрать с устройства саму вредоносную программу, ее следы все равно остаются на мобильном устройстве в измененных системных файлах, продолжая влиять на его работу.

По большей части такие приложения будут безвредными, однако их будет много, а потому работа устройства будет затруднена. Но не исключена и дистанционная загрузка вредоносных приложений, которые позволят преступникам получить доступ к личной информации пользователей.

В «Доктор Веб» указывают, что удалить вирус довольно сложно, но в принципе это возможно. При наличии доступа к системным файлам можно исправить ошибки и удалить вирус. Настоятельная рекомендация специалистов компании — официальная перепрошивка мобильного устройства. Этот вариант, однако, очень не удобен пользователям, поскольку в этом случае со смартфона будут удалены все приложения и пользовательские файлы

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