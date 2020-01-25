Мнение психологов: какой манеж нужен маленьким детям

Share Tweet Share Share Email CommentsКак вы думаете, нужен ли ребенку манеж? Конечно, нужен, могут воскликнуть многие родители. Ведь это так удобно, положил ребенка в манеж, и можно заниматься своими делами. Но ведь то, что удобно родителям, не всегда бывает удобно и полезно ребенку.

Наблюдения психологов за разными семьями показали, что одни матери (их подавляющее большинство) добросовестно опекают, охраняют своих младенцев и держат их в кроватках или в манежах. В этих условиях мать спокойно занимается своими делами, не опасаясь, что ребенок ушибется, что-то возьмет или испортит. Но ребенок находится в положении узника — то же скудное общение с людьми, та же узость деятельности.

Другие матери (которых немного) осмелились пустить детишек самостоятельно ползать по всей квартире. При этом они продолжали заниматься домашними делами, но и никогда не отказывали малышам в помощи или совете в случае необходимости. Психологами было отмечено, что такие малыши получали огромное «поле для исследования» и массу предметов с самыми разными свойствами. У них неизмеримо больше возможностей общаться с матерью. Дети здесь были свободными исследователями и имели постоянно мудрого и доброжелательного консультанта. Ученые были поражены, насколько быстро развивались такие дети по сравнению со своими сверстниками, сидящими в манеже. Они и в дальнейшем намного обгоняли бывших «узников» в развитии.